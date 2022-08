Boninsegna: “Lezione dalla Lazio, ma Inter attrezzata per vincere. LuLa? Dipende in mezzo”

L'ex bomber dell'Inter Roberto Boninsegna ha parlato della squadra di Inzaghi e della lotta al vertice in Serie A

Andrea Della Sala

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber dell'Inter Roberto Boninsegna ha parlato della squadra di Inzaghi e della lotta al vertice in Serie A:

Roberto Boninsegna, lei all’epoca era il centravanti di un’Inter che aveva richiamato in panchina il Mago Herrera per cercare nuovi successi.

«Squadra rivoluzionata dopo l’addio di elementi del calibro di Suarez, Corso, Burgnich e Guarneri, autentici pilastri del ciclo vincente, rimpiazzati da giovani di belle speranze non ancora pronti al grande salto. Per giunta Herrera ebbe un serio problema cardiaco a Bologna. Non eravamo competitivi per lo scudetto, a differenza dell’Inter di oggi, che invece deve puntarci con convinzione perché l’organico c’è».

La sua Inter ‘74 chiuse il torneo dietro Lazio, Juve e Napoli: è un finale che si può ripetere oggi?

«Mah, c’è il Milan che merita considerazione... La Juve sta cercando di rientrare nella lotta e il Napoli è una bella realtà. La Lazio ci ha appena dato una lezione però sulla distanza è da vedere. Noi siamo meglio attrezzati, quasi gli stessi della passata stagione in cui abbiamo regalato lo scudetto perdendo il derby per i cambi sbagliati, non col Bologna...».

Lukaku-Lautaro sarà il tandem delle meraviglie?

«Dipende molto dal funzionamento del centrocampo. Io dico che Brozovic non è un regista naturale, è adattato: la mia Inter vincente aveva in Suarez un regista classico. E poi manca un creativo alla Corso, però è pur vero che ce ne sono pochi in giro: questo è un calcio più fisico. E l’Inter ha tanta gente ben strutturata».