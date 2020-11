Boninsegna compie oggi 77 anni. Il messaggio dell’Inter: “Tanti auguri Bonimba!”

Nato a Mantova nel 1943, è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e ha militato nel nostro club per 7 stagioni. Ha esordito in Prima Squadra nella stagione 1969/70 e ha indossato la nostra maglia fino al 1976, imponendosi come uno dei più forti centravanti dell’epoca.

Terzo miglior marcatore di sempre della storia dell’Inter, tra il 1969 e il 1976 ha realizzato 171 reti in 281 presenze tra tutte le competizioni, conquistando da protagonista lo Scudetto del 1970/71 e, per due volte, la classifica cannonieri della Serie A.

Oggi Roberto Boninsegna compie 77 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri.

(inter.it)