Boninsegna: “Inter, il derby più bello? Quello in cui non segnai: vi svelo il perché”

Le parole dell'ex numero nove nerazzurro alla vigilia di un nuovo derby tra Inter e Milan

Ecco le sue parole: "Ricordo tutti i miei gol nei derby con felicità, tra cui uno dopo 13” che tolse il record di velocità a Mazzola. Ma la partita che ha avuto il significato più importante per me è stato un derby in cui non ho segnato, quel 2-0 con cui riaprimmo il campionato, anticipando il nostro sorpasso al Milan nel 1970-71. Quella vittoria ci portò dritti verso lo scudetto, che sapevamo di poter raggiungere solo vincendo contro il Milan. E c’è un aneddoto legato a quel match, di diverse partite prima: dopo una sconfitta a Napoli, i senatori presero il calendario e segnarono le tappe della rimonta, facendo i pronostici. Corso, Mazzola, Burgnich e Facchetti cominciarono: “la prossima vinciamo, poi vinciamo qui, qui e qui; questa la pareggiamo, qui vinciamo e poi arriviamo al derby: se vinciamo lì, allora sarà sorpasso”. In realtà arrivammo al derby a -3, ma il 2-0 mise pressione al Milan. Vincemmo il campionato e io il titolo di capocannoniere: cosa potevo chiedere di più?".