Boninsegna: “La rimonta dell’Inter è merito di Inzaghi. Se continua così per le altre…”

Ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter, ha sottolineato i meriti di Simone Inzaghi

"Ha recuperato tutti i punti, se mantiene questo gioco e questa forma sarà difficile per le altre tornare davanti. Vedo l'Atalanta come l'antagonista più pericolosa per l'Inter". La Juve? "Ha un grosso problema a centrocampo - aggiunge Boninsegna - oltre alla perdita di Ronaldo".