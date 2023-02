Boninsegna: “Lautaro? Uomo più in forma dell’Inter, come tocca la palla segna”

Intervenuto ai microfoni di Sportweek, Roberto Boninsegna, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così di Lautaro Martinez e della sua leadership, oggi, in nerazzurro: "Di solito il leader è un centrocampista, perché è quello che ragiona e dà tempi di gioco. Di sicuro Lautaro è oggi l’uomo più in forma dell’Inter, come tocca la palla fa goal.