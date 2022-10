Boninsegna: “Inter, non cambierei Lukaku-Lautaro per nessuno al mondo. Brozovic…”

“Difficile dirlo. L’Inter oggi è incompleta, non ha un vero regista. Però la difesa è solida. Bastoni, Skriniar e De Vrij sono forti fisicamente. Handanovic è nella fase calante, ma rimane uno dei migliori che l’Inter abbia mai avuto, sugli esterni Dumfries e uno tra Gosens, Darmian e Dimarco soprattutto spingono molto, e la coppia Lukaku-Lautaro non la cambierei con nessuno al mondo. Presi singolarmente forse non sono i più forti in assoluto, ma si completano a meraviglia. Lukaku è un riferimento, dà la profondità. Lautaro è una seconda punta più tecnica".