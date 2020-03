Roberto Boninsegna ai microfoni di Inter TV sulla sfida tra Juventus e Inter: “La Juve ha Ronaldo, l’Inter ha Lautaro e Lukaku. Ero un po’ titubante quando è andato via Icardi, privarsi di un uomo come Icardi non era semplice. Adesso mi sono ricreduto. Questa è una bella coppia, hanno caratteristiche che si completano. Sono un’ottima coppia”.

(Inter TV)