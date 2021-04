Boninsegna: “Superlega? Fare una lega per pochi è una pugnalata alla schiena”

Le parole dell'ex calciatore: "Vedere oggi questi ricchi che fanno di tutto per fare i soldi dopo che si sono indebitati per colpa loro mi fa rabbia"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così della Superlega: "Roba incredibile. Io sono nato in una squadra di parrocchia, ci portavamo i palloni e le porte. Vedere oggi questi ricchi che fanno di tutto per fare i soldi dopo che si sono indebitati per colpa loro mi fa rabbia. Fare una lega per pochi è una pugnalata alla schiena: io sto con la UEFA e con la FIGC. E guardo l’Atalanta che vince sul campo, con idee lungimiranza. E i bilanci sempre in attivo.