Bonolis: “Inter cambiata, lavoro eccellente sul mercato. Conte-Newcastle? Dura due anni”

Il noto conduttore televisivo e grande tifoso dell'Inter Paolo Bonolis ha fatto il punto sul momento dei nerazzurri:

"L'Inter è cambiata, la società ha dovuto far fronte a quattro uscite importanti: Hakimi, Lukaku, Eriksen e Conte. Baccin, Marotta e Ausilio hanno fatto un lavoro eccellente, rapido e invisibile, e hanno portato giocatori di grande qualità. Diversi da quelli che c'erano prima, ma credo che siamo in grado di giocarci la qualificazione in Champions e chissà se lo cose andassero per il verso giusto possiamo combattere per il titolo. Conte al Newcastle? Ho letto di questa acquisizione, credo che l'emiro farebbe la scelta giusta puntando su Conte, tanto dura due anni...".