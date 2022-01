Bonolis: “Tifo Inter da sempre, come papà”. Poi siparietto sul Milan con la Toffanin

Il conduttore è stato ospite di Verissimo e ha scherzato con lei sulla fede milanista della famiglia Berlusconi

Sì, perché papà è stato tifoso dell'Inter. Vedevamo le partite insieme. Quelle che trasmettevano allora e mangiavamo il pane casereccio con olio e sale. Per me oggi, che le vedo con Davide, è un po' un modo per stare insieme a mio papà anche se adesso non c'è più. Sono le cose che rimangono da quando sei piccolo. Ho seguito papà con piacere e mio figlio sta facendo questo con me. Anche Stefano, l'altro mio figlio, mi ha scritto dagli States, aveva visto la finale di Supercoppa, il gol di Sanchez all'ultimo secondo.