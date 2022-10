Bonolis: “Inter in grande crescita. Fiorentina? Ho paura per sabato perchè…”

Paolo Bonolis, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato del prossimo impegno stagionale dell'Inter, che sarà di scena sabato a Firenze contro la Fiorentina: "La squadra di Inzaghi è in grande crescita, mentre la viola ha bisogno di fare resultato, quindi sarà una partita molto accanita. Da una parte una squadra che ha voglia di proseguire la sua corsa, dall'altra una che vuole iniziarla. Io ho paura per sabato perché alla fine tutte le partite se le guardiamo sotto un certo punto di vista fanno paura. Il calcio è un gioco imprevedibile, può succedere sempre di tutto. La Fiorentina è una squadra che gioca. Hanno avuto difficoltà a Lecce perché mancava uno come Amrabat a centrocampo. È un metronomo del centrocampo e un recuperatore di palloni eccezionale. Se i viola riescono a risolvere il problema del gol, diventano una squadra molto forte".