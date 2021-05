Bonolis: “La storia non è cambiata: Inter più forte di situazioni ben presenti”

Le dichiarazioni dello showman e tifoso dell'Inter Paolo Bonolis dopo Juve-Inter e sul ritorno in Italia di José Mourinho

Intervistato da Rai Sport, il conduttore televisivo e tifoso dell' Inter Paolo Bonolis ha rilasciato alcune dichiarazioni alla 'Domenica Sportiva': "Sono felice per la mia Inter. Sono felice anche perché la storia non è cambiata, l'abbiamo visto sabato durante Juventus-Inter. L'Inter ha vinto un campionato dove determinate situazioni ancora sono ben presenti. Quindi siamo ancora più forti".

Poi su Mourinho: "Sono felicissimo per José e per i tifosi della Roma. Sarà una stagione divertente con José. Non so cosa faranno a livello di acquisti, ma sicuramente si divertiranno nelle conferenze stampa, anche. Sarà un momento mediatico-sportivo a cui José Mourinho ha abituato bene tutti i tifosi italiani".