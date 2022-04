Bonolis: “Juve inca**ata? Ogni tanto non fa male, c’è chi porta cicatrici da decenni”

Il presentatore tv, grandissimo tifoso dell'Inter, è intervenuto a Radio Radio e ha commentato la vittoria dei nerazzurri con la Juve

“Sinceramente ho visto una brutta partita da parte di tutti. L’Inter ha giocato in maniera speculativa, la Juventus ha attaccato tirando però pochissimo in porta, e l’arbitro ha fatto più caciara che altro. Ci sono state decisioni arbitrali confuse e contorte. Match risolto da un episodio curioso. Il rigore per l’Inter c’era. Poi si è scatenata un’orgia davanti a Szczesny che ha portato alla ripetizione del rigore di Calhanoglu. I tifosi juventini sono arrabbiati? Posso capirlo, ma un’inca**atura ogni tanto non fa male. C’è chi porta cicatrici da decenni, quindi può anche capitare che la luna giri di traverso. Non è successo nulla di incredibile. Rigore? Il rigore c'era, se non c'era nemmeno quello rimane solo l'omicidio. Lottare per lo scudetto è un dovere. Dybala? Lo prenderei eccome, l'Inter non ha il giocatore di fantasia che può risolvere le partite. L'Inter ha un serio problema in attacco, poi ieri non arrivava un pallone. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro e non c'entra niente“.