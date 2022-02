Bonomi: “Mi candido a una condizione. Nel calcio ognuno guarda al suo interesse”

Il presidente di Confindustria è il nome proposto per il vertice della Lega: "Bisogna imparare dallo sport professionistico americano"

"La riservatezza venuta meno? Me lo aspettavo, ma comprendo che la Lega è divisa tra chi vuole rilanciare il calcio e chi vuole coltivare il suo orticello. Non è un passaggio facile e mi metto nei panni degli uomini di buona fede. Sulla mia candidatura c'è una condizione: che gli uomini di buona fede fossero la maggioranza. Sul mio nome ho chiesto ampia convergenza. Deve essere chiaro a tutti che è così. Altrimenti, ognuno resta a casa sua. Una condizione che non sarebbe soddisfatta da un'elezione con sei, sette contrari su venti. Se sarà più di qualcuno, la mia disponibilità cessa all'istante. Confindustria viene prima".

"Miccichè è un grande manager che si è messo a disposizione. Quando ha tentato di toccare alcuni interessi, hanno trovato un pretesto formale per farlo saltare. La litigiosità è dovuta a uno scontro di interessi. C'è chi vuole gestire il calcio come un feudo personale, e chi lo vuole portare nel futuro. Bisogna imparare dallo sport professionistico per eccellenza, quello americano: anche tra i proprietari dei club dell'NBA c'è una dialettica talvolta aspra, ma poi si converge sempre su un obiettivo comune. Qui invece vince l'interesse più miope, più breve e più parziale. Guardate quello che è accaduto sui diritti tv. Si è preferito rinunciare a espandere i ricavi, pur di mantenere il controllo sul sistema. La Premier fa affari d'oro con i diritti tv esteri, noi prendiamo gli spiccioli su YouTube. Perché non gestiamo bene i rapporti internazionali".

"Gli sport americani sono tutti basati sui playoff. Chi sta davanti in campionato gioca in casa nella fase finale, ma rischia fino all'ultimo secondo. Queste riforme si possono e si devono fare insieme. Senza strappi e contrapposizioni, perseguendo un interesse comune. Anche perché, se la torta non cresce, non ci sono neanche le risorse per il sostegno ai club minori e ai vivai. Se si vuole fare, bene. Se no, lo ripeto: non sono disponibile e non antepongo certo un compito impossibile al mio primo dovere, che è e resta Confindustria".