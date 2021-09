Bonucci: “Lukaku? Può essere letale. Ecco come si fa ad affrontarlo”

Il difensore bianconero affronterà l'ex attaccante dell'Inter nella gara di Champions contro il Chelsea e ha parlato di lui

Leonardo Bonucci, questa sera, affronta Lukaku e il suo Chelsea in Champions con la maglia della Juve . Il giocatore bianconero ha parlato proprio dell'attaccante belga in un'intervista concessa al giornale inglese The Athletic .

«Lukaku ha dimostrato di essere un attaccante completo, che può vincere le gare da solo. Devi essere concentrato 100 minuti in una gara perché può essere letale se abbassi la guardia anche solo dieci secondi. Non devi mai coinvolgerlo in una battaglia fisica o entrare in stretto contatto con lui. Quando la sua squadra ha il pallone bisogna comunque prepararsi a scendere perché lui va a prendere il pallone dietro. È bravissimo nell'uno contro uno quindi devi stargli davanti, cercare di leggere la partita e giocare duro. Se gli permetti di assumere posizione ti supera, non puoi uscire o anticipare quello che fa», ha sottolineato.