Juventus, Bonucci: “Voglio la Champions. Scudetto? Inter più forte, se tiene Skriniar…”

«Quando sono arrivato qui il sogno era fare una grande carriera e vincere tutto, il 90% mi è riuscito, manca quella piccola parte che a noi juventini fa male. Speriamo in questi due anni di contratto che mi restano di ritrovare stabilità a livello europeo. In una stagione cosi particolare può succedere di tutto, quindi perché non credere al futuro bianconero in Europa?».