Bonucci a Sky: “Con la Spagna sarà una battaglia, ma l’Italia vuole la finale”

Leonardo Bonucci carica tutto l'ambiente Italia in vista della sfida di domani sera a Wembley contro la Spagna

"Abbiamo un modo diverso di interpretare le partite. Entrare in campo sapendo di non fare solo una gara difensiva, ma avere l'opportunità di mettere in difficoltà una grande nazionale come la Spagna attraverso il gioco è una soddisfazione. Servirà una grande partita in entrambe le fasi. Penso solo a fare una grande prestazione, perché il risultato è una conseguenza. Vogliamo la finale, ma serve mantenere i piedi per terra con cattiveria e determinazione. Sarà una battaglia, abbiamo un'opportunità unica e ce la vogliamo godere".