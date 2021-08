Bonucci: “L’Inter è la squadra da battere. Mercato? La Juve ci teneva a…”

Intervistato da Sky Sport, il difensore indica l'obiettivo della Juve e sottolinea che in campionato la squadra da battere è l'Inter

Intervistato da Sky Sport, Leonardo Bonucci indica l'obiettivo della Juve e sottolinea che in campionato la squadra da battere è l'Inter. "Allegri è carico, noi siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione".