Bonucci: “Londra non ci spaventa. I complimenti di Mourinho fanno piacere”

All'antivigilia della finale dell'Europeo il difensore dell'Italia ha parlato della sfida di domenica con l'Inghilterra

Andrea Della Sala

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "La vittoria domenica sarebbe una grande iniezione di fiducia per l'Italia e per tutto il movimento calcistico, a noi e alla Federazione. Non facciano dietrologia, pensiamo solo a giocare al calcio, non al resto". Lo dice Leonardo Bonucci, all'antivigilia della finale di Euro 2020 " Giocheremo in casa dell'Inghilterra, ma questo non ci spaventa - aggiunge il difensore da Coverciano -. Gli attaccanti della Nazionale inglese sono fortissimi, facciamo giovani contro vecchietti, dovremo essere molto, molto attenti alla loro velocità e fisicità".

"I complimenti di Mourinho fanno piacere, ma restano lì, dobbiamo dimostrare di essere forti e potercela fare, contro una squadra che ha una difesa fortissima, che ha subito poco, con due giocatori come Maguire e Stones che hanno fatto le fortune dei due Manchester. Servirà attenzione da parte di noi difensori e astuzia su come impiensierirli in avanti".

"Morata? Ero dispiaciuto di non vederlo in campo, poi Luis Enrique ha fatto una mossa importante e lui ci ha fatto gol. I rigori li sbaglia solo chi li tira. Ci siamo parlati con Alvaro a fine partita e spero di riabbracciarlo a Torino. Io scambiato come invasore? E' stato un siparietto simpatico con la steward L'ho abbracciata e lei è stata un po' freddina, se la reincontro la abbraccio di nuovo. Kane? Non si scopre adesso, sono anni e anni che fa bene, in queste ultime tre partite abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato tre fra i migliori attaccanti del mondo", aggiunge. "Per noi Immobile e Belotti fanno un gran lavoro, purtroppo se non segna un attaccante viene criticato, ma per noi sono fondamentali per il lavoro di squadra. Sono sicuro che, quest'ultima partita, daranno tutto e potrebbero essere decisivi", conclude. (ANSA).