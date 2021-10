Bonucci: “Rigiocherei la finale di Cardiff col Real Madrid. Spero di giocarne un’altra”

Il difensore della Juve ha parlato ad Amazon Prime della Champions League e delle finali perse con la maglia bianconera

"Entrambe le finali perse hanno avuto storie diverse. Col Barça non avevamo nulla da perdere, la squadra più forte degli ultimi 20 anni. Rigiocherei quella a Cardiff col Real Madrid, nel secondo tempo è venuto meno lo spirito di sacrificio. Mi auguro in questi ultimi anni di carriera di giocarne una terza di finale. Esultanza? Puramente goliardica, una cosa nata coi miei amici. Era una scommessa coi miei amici".

"Quest'anno un nuovo inizio, l'entusiasmo dei giovani è contagioso. Nessun problema con Allegri, nel 2017 ha fatto una scelta giusta per tutelare il gruppo. Lo sgabello è stata una scelta mia. Lì il nostro rapporto si è ulteriormente fortificato, poi sono andato via per altre ragioni. Poi le nostre strade si sono reincontrate. Ronaldo? Scelta che abbiamo rispettato, ora dobbiamo ritrovare la mentalità Juventus che avevamo prima".