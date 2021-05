TS – Inter, il bonus scudetto ci sarà: incentivo in più per trovare un accordo?

La dirigenza nerazzurra è riuscita a convincere il presidente Steven Zhang a confermare gli impegni presi a inizio stagione

Cominceranno oggi i colloqui individuali tra la dirigenza dell'Inter e i calciatori per trovare un accordo sulla spalmatura degli stipendi, manovra resa necessaria dal dstico calo dei ricavi in questo anno di pandemia. La notizia positiva, secondo Tuttosport, è che il premio scudetto non verrà toccato: