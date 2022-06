Per i bookie Dzeko vicino all’addio all’Inter: in quota Juve e Real Madrid

L’arrivo ormai certo di Paulo Dybala e la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea non hanno fatto felice Edin Dzeko. Il centravanti nerazzurro, dopo una prima stagione all’Inter da 17 gol, sembra essere sceso nelle gerarchie di Simone Inzaghi e la sua permanenza all’Inter non è più così sicura.