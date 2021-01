Bookies – Coppa Italia, la finale sarà Juventus-Atalanta

Juventus prima scelta, il Napoli a chiudere. La chiusura dei quarti di Coppa Italia conferma i bianconeri in cima alle preferenze dei bookmaker nella scommessa sulla squadra che si aggiudicherà il trofeo. Pirlo e i suoi, attesi dalla doppia sfida contro l’Inter, sono, come riporta Agipronews, avanti a 2,75 sul tabellone Microgame, con i nerazzurri a inseguire a 3,25. Di un soffio più indietro l’Atalanta, offerta a 3,50, mentre per la squadra di Gattuso la valutazione è a 4 volte la posta.