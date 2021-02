Bookies – Derby, Inter favorita. E si scommette anche sulle espulsioni di Ibra e Lukaku

San Siro va in scena un Derby della Madonnina che mette in palio una buona fetta di scudetto. Inter favorita

A San Siro va in scena un Derby della Madonnina che mette in palio una buona fetta di scudetto. Per gli esperti di Sisal Matchpoint è un derby incerto, ma l'Inter è favorita, a 2.00; il successo del Milan è a 3,70, il pari vale 3,60. In linea con il pronostico gli scommettitori, l'87% ha puntato sulla vittoria dei nerazzurri.