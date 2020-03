Europa League, i bookies credono nell’Inter: nerazzurri favoriti per la vittoria finale

In attesa di capire quando (e se) si potranno recuperare le gare di campionato contro Sampdoria e Juventus, l’Inter riceve un’importante attestato di stima dai bookies per quanto riguarda l’Europa League: secondo le principali agenzie di scommesse, i nerazzurri di Antonio Conte sono i principali favoriti per la vittoria finale, al pari del Manchester United. La SNAI quota il successo dell’Inter e dei Red Devils a 5, mentre la Roma, l’altra italiana ancora in corsa, è sesta a 12.