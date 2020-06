Bookies, Atalanta-Sassuolo più facile di Inter-Sampdoria. Gol: Lukaku davanti a Lautaro

Dimenticare i dispiaceri di Coppa Italia e mantenere accesa una flebile speranza in ottica lotta Scudetto. Tornare a vincere dopo la lunga pausa forzata. Trovare altre risposte da Eriksen e nuovi stimoli da Lautaro Martinez. Sono tanti gli spunti per l’Inter, che domenica torna a disputare una gara di campionato nel recupero contro la Sampdoria che potrebbe – in caso di vittoria – portare Handanovic e compagni a sei punti dalla vetta. Inter favorita nettamente secondo i bookmakers, ma attenzione alle motivazioni della Sampdoria, che ha un’estrema necessità di punti per centrare l’obiettivo salvezza.

Una vittoria nerazzurra è data a 1.38 da Betclic: una buona quota, ma per esempio più difficile, secondo le quote Betclic, dei tre punti dell’Atalanta contro il Sassuolo (1.36). Quindi, partita sulla carta abbordabile ma con alcune insidie.

Lautaro, i bookies ci credono – All’Andata l’Inter vinse 3-1. Con una curiosità particolare. Non andò a segno la LuLa. Fu la giornata di Sanchez, prima in gol e poi espulso, Sensi e Gagliardini. Ma i bookies continuano a credere in Lukaku e Lautaro. Una firma del belga ha una quota molto bassa: 1.62. Più alta, ma comunque buona, quella di Lautaro, che arriva a 2.15. Insomma, nonostante la prestazione incolore col Napoli e le tante sirene di mercato i traders continuano a credere nell’argentino. Chiosa finale: Eriksen, dopo il gol diretto da calcio d’angolo contro il Napoli, è dato a 3.10. Non male, visto che dovrebbe essere confermato dal primo minuto.