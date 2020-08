Bordalàs (Getafe): “Per noi è un complimento se squadre come l’Inter cambiano il loro…”

In una lunga intervista rilasciata a Marca, l’allenatore del Getafe, José Bordalàs, torna sulla gara persa contro l’Inter. “Una squadra come il Getafe da tre anni che lotta per l’Europa non è facile. Ci siamo adattati alle esigenze della competizione, le squadre ci conoscono e siamo stati in grado di cambiare il modo in cui i nostri rivali giocano quando affrontano il Getafe. Anche squadre del livello dell’Inter. Che squadre come l’Inter cambino il loro modo di giocare per affrontare il Getafe è un complimento per noi“.

(Marca)