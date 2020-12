Bordin: “Inter in ripresa. Sono una delle squadre più competitive per vincere il campionato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Roberto Bordin ha parlato della lotta scudetto che coinvolge diverse squadra, tra cui anche l’Inter.

Questo il commento dell’allenatore: “Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, nonostante le assenze si vede la mano di Pioli. Il Napoli sta facendo molto bene, nelle ultime due partite otto gol segnati e zero subiti, un dato importante. L’Inter e la Juventus sono in ripresa. Di sicuro i nerazzurri sono una delle squadre più competitive per vincere il campionato“.

(Radio Sportiva)