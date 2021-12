Bordin: “Inter fortissima, Inzaghi aveva un fardello importante. Lo Sheriff…”

L'ex ct della Moldavia esalta il lavoro del tecnico nerazzurro: "Ha perso Lukaku e Hakimi, sta facendo qualcosa di grandioso"

Roberto Bordin, ex allenatore della rivelazione Sheriff ed ex ct della Nazionale moldava, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Un mese e mezzo fa lo Scudetto sembrava Napoli o Milan. Nelle annate, con così tante gare, però, le rose subiscono degli scossoni e cambia spesso la situazione. L'Inter è fortissima: ha vinto sfide importanti, è saldamente al comando".

Inter che, da ct della Moldavia fino a fine novembre, ha seguito con attenzione grazie a quella che in molti hanno definito 'favola' Sheriff. Ma è davvero così la squadra di Tiraspol?

"Favola per chi conosce poco il loro progetto: ci ho lavorato un anno e mezzo, con gente tanto preparata, partendo dal Presidente e dal dg. Stanno facendo un lavoro straordinario, ho visto tanti giocatori importanti: la favola è stata arrivare ai gironi di Champions ma era un obiettivo importante. Noi siamo andati in Europa League facendo anche 9 punti, l'impegno di questi club è investire e investire per arrivare a questo sogno dei gruppi. E l'hanno fatto molto bene, facendo punti importanti, vincendo al Bernabeu soprattutto. E' una programmazione, però, fatta anno dopo anno, con grandi investimenti e organizzazione".