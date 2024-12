Quali squadre vede in corsa per lo scudetto?

"Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina. Sono le più accreditate al momento. Certo, il campionato è lungo e gli infortuni o gli impegni europei possono fare la differenza, ma queste squadre stanno dimostrando di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Comunque è difficile dirlo ora. Ci sono squadre come la Juventus, il Milan e la Lazio che al momento sembrano un po’ indietro, ma tutto può cambiare. Le squadre in lotta per lo scudetto, come Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina, dovranno affrontare anche momenti difficili. È in quei momenti che si vede il carattere di una squadra."