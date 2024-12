Opta predictor, in base alla classifica della Champions League dopo cinque giornate disputate, ha fatto una proiezione su quella che potrebbe essere la vincitrice della competizione e sui piazzamenti delle squadre alla fine della stagione. Il Liverpool, che ad oggi è primo in classifica con 15 punti avendo vinto tutte e cinque le gare giocate finora, ha il 20,7% di possibilità di vincere il torneo e il 51,3% di possibilità di arrivare alle semifinali. Il club inglese ha il 99.7% di qualificarsi automaticamente agli ottavi. A competere per il titolo contro i Reds ci sarebbe l'Inter che attualmente è al secondo posto nella classifica generale.