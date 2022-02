Bordin: “Scudetto? Napoli in corsa dopo il pari con l’Inter. Ora stesse chance”

Le considerazioni sulla lotta tricolore che riguarda anche il Milan da parte dell'ex centrocampista azzurro

Roberto Bordin ex centrocampista del Napoli ed ex ct della Moldavia, ha parlato ai microfoni di TMW degli azzurri che hanno affrontato l'Inter sabato pomeriggio al Maradona. Queste le sue considerazioni: "Con l'Inter la formazione di Spalletti ha disputato un gran primo tempo poi sono usciti fuori anche i nerazzurri. Ma la partita è stata ben impostata per provare a superare l'Inter. Entrambe hanno fatto il massimo e il pari alla fine ha avvantaggiato il Milan. La squadra di Inzaghi deve recuperare una partita ma il potenziale vantaggio si è ridotto".

"Non è mancato nulla, l'Inter era prima in classifica e aveva fatto grandi cose come del resto anche il Napoli nonostante le defezioni che ha avuto durante la stagione. Ripeto, il Napoli ha fatto il massimo e si è tenuto in corsa bloccando l'Inter".