Bordon: “Italia, Mancini ha idee chiare. Giusto che resti ct”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, ha analizzato il difficile momento del calcio italiano

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter , ha analizzato il difficile momento del calcio italiano in seguito all'eliminazione nei playoff mondiali per mano della Macedonia del Nord:

"Ci sono stati episodi negativi prima della partita con la Macedonia, partite in cui bastava poco per vincere ma non ci siamo riusciti e questo e quindi ha condizionato il prosieguo del cammino. Ma ripeto, penso che il gruppo sia valido, ciò che ha fatto in estate è sotto gli occhi di tutti e Mancini ha idee chiare per scegliere la squadra del futuro".