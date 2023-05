Bordon: “Inter superiore al Milan, ma il 2-0 non ti dà certezze. Lukaku…”

L'ex portiere nerazzurro vede favoriti i ragazzi di Inzaghi sui rossoneri, ma invita a non considerarsi già in finale

Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua in vista della semifinale di ritorno di Champions League: "Sicuramente penso che l'Inter sia dal punto di vista morale che di condizione sia superiore al Milan. Sappiamo tutti, però, che molte volte le squadre in difficoltà danno il massimo e ti mettono in difficoltà".