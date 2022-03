Borghi: “Inter, serve cambio passo netto. Il motivo del calo? La sensazione…”

L'opinione del telecronista di DAZN a proposito del momento di difficoltà che stanno attraversando i nerazzurri

Stefano Borghi ha un'idea chiara sulle cause del momento di appannamento dell'Inter. Il telecronista di DAZN ne ha parlato a margine del match con la Fiorentina. Ecco le sue considerazioni: "La mia sensazione è che il problema dell'Inter sia nella testa e non nelle gambe. Lo dicono anche i dati: l'Inter non corre meno rispetto alla fine del 2021, ma probabilmente corre peggio. Questo aspetto è figlio del fatto che alcune cose non riescono, che la produzione offensiva non viene concretizzata e che la squadra di conseguenza è costretta a sbilanciarsi con esterni altissimi. Vedendo il calendario dell'Inter, c'è bisogno di un cambio di passo netto per rimettere le mani sullo scudetto".