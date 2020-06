Borja Valero: “Caldo? Sarà difficile per tutti quanti, non possiamo avere scuse. Stasera…”

Borja Valero a Inter TV prima del match contro il Sassuolo: “Stare lontano da quello che ci piace di più è stato molto duro ma prima di tutto è stato un periodo buio per le persone. Quello viene prima di tutto, ovviamente. Abbiamo avuto la fortuna di tornare in campo anche senza poter avere il nostro pubblico davanti però almeno possiamo giocare di nuovo. Le partite si stanno ravvicinando sempre di più non sarà facile con questo caldo ma sarà così per tutti quanti. Tutti abbiamo le stesse difficoltà e non possiamo usarle come scusa. Una squadra che gioca molto bene a pallone, il loro allenatore propone un gioco molto offensivo da dietro. Speriamo che questo sia un bene”.

(Inter TV)