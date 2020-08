Borja Valero saluta l’Inter. Per lui non solo la Fiorentina, altre due squadre di A interessate

L’avventura di Borja Valero all’Inter è terminata con questa stagione. Il club nerazzurro non rinnoverà il contratto del centrocampista spagnolo che ora dovrà scegliere la sua prossima destinazione.

“Adesso sono diversi i club di serie A interessati al giocatore. Ci sono ipotesi anche di un suo ritorno a Firenze, alla Fiorentina. In viola Borja Valero ha giocato per cinque stagioni, disputando 212 partite e segnando 17 gol. Ma al di là di questa ipotesi romantica – da non escludere appunto – in fila per Borja Valero ci sono anche Genoa e Parma“, spiega il Corriere della Sera.