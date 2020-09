Dopo il non rinnovo con l’Inter, Borja Valero cerca una nuova squadra in Serie A. Il centrocampista spagnolo ha terminato la sua avventura in nerazzurro e ora guarda avanti alla prossima esperienza. Sulle sue tracce c’è il Genoa, che segue anche Ranocchia, ma il club rossoblù deve vincere la concorrenza del Verona intenzionato a offrire un contratto a Borja Valero.

(Gazzetta.it)