Borja Valero: “Derby, gara più importante per il Milan. Se l’Inter vince…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex centrocampista parla del derby

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Borja Valero ha parlato dell'atteso derby in programma sabato alle 18. Queste le parole dell'ex centrocampista: "Il derby è una cosa unica. A questo punto è più importante per il Milan per accorciare e anche dal punto di vista psicologico. Se vince l'Inter il vantaggio aumenta e per il Milan sarebbe complicato poi vincere il campionato".