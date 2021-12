Borja Valero: “Inter, col Cagliari segnale incredibile. Lautaro? Ora gli manca…”

Le considerazioni dell'ex centrocampista nerazzurro a proposito di quanto sta facendo la squadra di Inzaghi

Borja Valero, nel post partita di DAZN, ha sottolineato i grandi meriti dell'Inter per essere tornata in vetta. Queste le parole dell'ex centrocampista nerazzurro: "I numeri sono tutti a favore dell'Inter in questo campionato. E' un segnale incredibile quello dato col Cagliari: non ha sottovalutato l'avversario, ha fatto subito gol e si è divertita. E' in un momento assolutamente positivo. A Lautaro manca soltanto la stagione da oltre 20 gol per consacrarsi tra i grandi attaccanti a livello europeo. La forza dell'Inter sta nella rosa, chiunque entra tra l'altro lo fa nel modo giusto e questo è un valore aggiunto per Inzaghi".