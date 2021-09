Borja Valero: “Inter, non facile il finale di oggi. Inzaghi starà pensando…”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro negli studi di DAZN dopo la gara di oggi

Negli studi di DAZN, al triplice fischio di Sampdoria-Inter, Borja Valero ha parlato del mezzo passo falso dell'Inter: "Non è facile finire una partita come oggi, tra l'infortunio di Sensi e la stanchezza di altri giocatori, anche pensando alla gara di mercoledì. Ci saranno tanti pensieri nella sua testa per far subito bene contro il Real Madrid e in campionato alla prossima".