Borja Valero: “Inter scarica a livello psico-fisico: si è proprio visto il calo”

Ospite negli studi di DAZN, Borja Valero , ex centrocampista dell'Inter, ha parlato della sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna: "L'obiettivo Champions è difficile, dovranno a lottare fino alla fine con altre quattro squadre. L'Inter penso sia un po' scarica a livello psico-fisico, si è visto subito: il Bologna è entrato molto meglio in partita.

L'Inter non ci ha abituato a non creare pericoli come oggi: abbiamo visto pochi tiri, Skorupski ha parato poco. Oggi si vedeva proprio un calo fisico e mentale: col Porto hanno speso tanto, non era semplice venire a Bologna e si è visto. Non si può dire che la Champions sia a rischio, sono ancora secondi: sono nella posizione giusta, ma queste partite fanno la differenza, con la vittoria mettevi un po' di distanza".