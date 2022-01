Borja Valero: “Inter straordinaria, fa gol in ogni modo. La marcia in più…”

Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro a proposito di quanto sta facendo la squadra di Simone Inzaghi

Borja Valero, ex Inter, presente al Meazza per la gara tra i nerazzurri e la Lazio, si è espresso così ai microfoni di DAZN: "Quando sei così forte in tutte le fasi del gioco, se aggiungi anche le palle ferme, è ovvio che sei in testa alla classifica. L'Inter fa gol in tutti i modi, è straordinario quello che stanno facendo. Sapere di essere campioni e voler difendere il titolo dà sicuramente una marcia in più".