Borja Valero: “Tornare a San Siro, che emozione. Nella gara con l’Inter che accoglienza”

In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali e social della Fiorentina, Borja Valero ha parlato del suo ritorno in viola e non solo: «Tornare a Firenze e tornare a San Siro? Sono state delle belle emozioni sia quella che tornare al ‘Franchi’, dopo tanti anni, con la maglia viola, è stato qualcosa di bello. Con i tifosi sicuramente sarebbe stato ancora più bello, però sono sempre belle emozioni da raccontare in futuro. Anche nella partita con l’Inter la gente mi accolto in modo speciale, e tutto ciò non ti fa altro che essere fiero di quello che hai fatto come giocatore e come persona».