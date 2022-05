Borja Valero ritorna a Firenze: “Finalmente, sarà dura trattenere le lacrime”

Le parole dell'ex centrocampista: "Finalmente potrò salutare i tifosi. Purtroppo, abbiamo saltato un anno col COVID"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha parlato così del suo ritorno al Franchi che avverrà domani sera in occasione della sfida tra i Viola e la Roma: "Finalmente potrò salutare i tifosi. Purtroppo, abbiamo saltato un anno col COVID ma in una sfida importante come la Roma sarà ancora più bella. Sarà dura trattenere le lacrime davanti a chi ha sempre creduto in me".