Inter, il punto sul centrocampo: Borja Valero ai saluti, da valutare Vecino e Gagliardini

In casa Inter potrebbero arrivare dei nuovi innesti a centrocampo (con Castrovilli in pole position): nonostante gli arrivi della scorsa estate di Sensi e Barella e quello invernale di Eriksen, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando il futuro di diversi elementi attualmente in rosa. Secondo Tuttosport, sono tre i calciatori interisti il cui futuro a Milano è tutt’altro che scontato: “In quel reparto l’Inter opererà di certo un acquisto visto che a fine stagione andranno valutate le posizioni di Vecino e forse Gagliardini. […] Borja Valero a fine stagione dovrebbe salutare Appiano“.