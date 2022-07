Bortolussi: “Inter, grande esperienza. Ecco chi mi ha stupito. Lukaku impressionante”

A La Casa di C, l'attaccante racconta le emozioni vissute per la partitella tra il Novara e l'Inter che si è svolta ad Appiano

Nella giornata di ieri alla Pinetina è andato in scena l'allenamento congiunto tra l'Inter e il Novara terminato 8-1 per i nerazzurri. Mattia Bortolussi racconta a La Casa di C le emozioni della partitella: "Sono da sempre tifoso nerazzurro. Ho vissuto gli anni del Triplete. Sono cresciuto con quel mito. Avendoli visti sempre da fuori, poterci giocare contro e poterli vivere da vicino è stata una bellissima cosa. Ti rendi conto della qualità e dello spessore di questi giocatori. Una grande esperienza", racconta l'attaccante del Novara.