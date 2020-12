Inter, dolci ricordi per Perisic a Hakimi al Borussia Park: nella passata stagione…

Questa sera – con molta probabilità – partiranno dalla panchina ma il Borussia Park gli rievoca ricordi felici. Achraf Hakimi e Ivan Perisic tornano nello stadio del Borussia Monchengladbach e lo fanno per la prima volta con la maglia dell’Inter.

I due hanno già sfidato la squadra di Rose nella passata stagione, quando vestivano rispettivamente le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. E curiosamente entrambi sono andati in gol. Il laterale marocchino ha realizzato una rete nel 2-1 dei gialloneri il 7 marzo, mentre Perisic ha firmato la rete del Bayern nel ko per 2-1 contro il Borussia. I due stasera sperano di ripetersi entrando a gara in corso.