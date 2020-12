Sky – Borussia M.-Inter, Rose va all’attacco: la scelta su Lazaro e la probabile formazione

Marco Rose si gioca la gara a viso aperto. Il tecnico del Borussia Monchengladbach, a caccia di un risultato positivo per certificare il passaggio agli ottavi di finale, pensa a un 4-2-3-1 per la sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Una mentalità offensiva che ha sempre contraddistinto la formazione teutonica e che non cambierà nonostante l’aritmetica, con due risultati su tre a disposizione.

Al Borussia Park, la squadra tedesca – secondo miglior attacco della Champions League con 14 gol all’attivo – punta su Valentino Lazaro, esterno austriaco di proprietà proprio dell’Inter. Secondo Sky Sport, il classe 1996 giocherà nel tridente con Stindl e Thuram alle spalle del francese Plea. Il Borussia Monchengladbach è ancora imbattuto in casa in questa stagione tra Bundesliga e Champions League: l’Inter spera di interrompere questa striscia e continuare a sperare nella qualificazione.