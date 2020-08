Boskamp: “Finalmente Lukaku viene apprezzato come merita. Conte ha lottato per…”

31 gol alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter, oltre ogni più rosea aspettativa. Romelu Lukaku vive un momento d’oro e sembra davvero inarrestabile, le ultime gare contro Getafe e Bayer Leverkusen sono lì a testimoniarlo. Gli elogi per l’attaccante nerazzurro non mancano. “Finalmente ha l’apprezzamento che merita“, dichiara Johan Boskamp, ex tecnico dell’Anderlecht. “All’inizio anche lui ha avuto un periodo difficile all’Inter, poi ha reagito. All’epoca Conte ha lottato per averlo in squadra e ora ha ragione. Anche Lukaku sta facendo molto bene grazie a Conte e al suo sistema. Ora ha lo spazio che gli serve per liberare forza e velocità. Non lo puoi fermare. Anche Lukaku ha apportato alcune modifiche negli ultimi anni. In passato, come difensore sapevi sempre dove si trovava Romelu, ma ora continua a scappare dai difensori. Allora è molto più difficile stargli dietro. Lo ha imparato da solo“.

(voetbalflitsen.be)